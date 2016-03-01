Москва, 1 марта, 2016, 10:09 — ИА Регнум. За курсом доллара в январе следили 63% жителей России — против 51% в декабре. В феврале наблюдалось снижение до 56%. Чаще колебаниями иностранной валюты интересуются 25−34-летние (63%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (67%). В феврале о том, что не следят за курсом, сказали 44% (с 37% в январе 2016 года). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ИА REGNUM Доллары

В феврале доля российских граждан, хранящих сбережения в национальной валюте, составила 57% (в декабре — 52%). В целом на протяжении 2015 года она колебалась в пределах 50−58%. Хранящих накопления в долларах и евро немного — по 3% и 2%, соответственно. Не имеют никаких финансовых сбережений 39% граждан.

По оценкам опрошенных, через три месяца доллар будет стоить 84 руб. (в октябре 2015 г. прогнозируемая сумма составляла 66 руб.), через год — 83 руб. (в октябре — 65 руб.).

Опрос проведен 20−21 февраля 2016 года. Опрошены 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.