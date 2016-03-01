Новосибирск, 1 марта, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Новосибирец создал книгу размером меньше макового зернышка. Идея создания такого шедевра у микроминиатюриста Владимира Анискина родилась еще в 2011 году. Однако работу приходилось несколько раз прерывать: нужно было защищать диссертацию, потом в семье Анискиных появился сын. Вернулся к работе Владимир около месяца назад. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM сам автор, наработки уже были и оставалось только «сесть и сделать».

Владимир Анискин Микрокнига «Алфавит»

«На срезе макового зернышка в центре расположена золотая пластинка. В верхней части пластинки размещена микрокнига, в нижней, для удобства зрителей, отдельно разложены листочки этой книги. Сама книга на «пружинках» и перелистывается, словно настольный перекидной календарь», — рассказал о своем творении новосибирский умелец, подчеркнув, что книга выполнена в двух вариантах — книга «Левша», которая содержит фамилии мастеров, подковавших блоху, и книга «Алфавит», содержащая русский алфавит.

Текст книжек выполнен методом литографии на тонкой (3−4 мкм) лавсановой пленке, в которой делались два отверстия диаметром порядка 10 мкм. Затем пленка вырезалась по формату книжки и приклеивалась к тонкой (толщина 6−8 мкм) пленке белой краски таким образом, что сделанные ранее отверстия оставались свободными. После этого пленка краски обрезалась по формату книжки — так получались готовые странички.

По словам Анискина, самым сложным было нанизывать странички на две «пружинки», в качестве которых использовались вольфрамовые проволочки диаметром 5 мкм, изогнутые в виде буквы U. После того как все странички были нанизаны, «пружинки» вставлялись в заранее сделанные отверстия в золотой пластинке и фиксировались клеем.

«Листы книжки могут переворачиваться, двигаясь по «пружинкам». Переворачиваться они могут как в одну, так и в другую стороны сколько угодно раз. Делать это нужно остро заточенной металлической иглой. Отдельно разложенные странички в нижней части золотой пластины не имеют отверстий для «пружинок» и представлены для того, чтобы дать понять зрителю, каково содержание книжки», — пояснил ИА REGNUM Владимир Анискин.

Новосибирец заявляет, что площадь микрокнижки, изготовленной им, в 88 раз меньше площади книги, занесенной в книгу рекордов Гиннесса как «самая маленькая печатная книга», и в 67 раз меньше площади книги, занесенной в книгу рекордов России как «самая маленькая в мире».