Пекин, 1 марта, 2016, 09:36 — ИА Регнум.



blog.163.com Комар

Правительство КНР распорядилось провести массовую уборку общественных мест для предотвращения эпидемии лихорадки Зика.

Глава Национальной комиссии здравоохранения и планирования семьи КНР Ли Бин отметил, что провинциальные власти должны уделить внимание чистоте на автовокзалах, рынках, в портах и жилых районах.

Ли Бин призвал граждан КНР очистить свои дома и рабочие места для того, чтобы искоренить питательную среду для комаров и других насекомых.

«Органы контроля инфекционных заболеваний уже переведены в усиленный режим работы», — добавил чиновник.

Потепление в ряде регионов Китая может привести к увеличению популяции комаров, являющихся основным переносчиком вируса Зика.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 29 февраля в КНР был подтвержден новый случай заболевания лихорадкой Зика. Общее количество заболевших достигло 9 человек.