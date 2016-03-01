Токио, 1 марта, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Японский автоконцерн Mazda Motor прекратит разработку и производство минивэнов, так как их популярность сильно снизилась, сообщает газета Nikkei.

photoral.ru Mazda 5

В частности, больше не будут выпускаться такие модели, как Biante, Premacy (известная как Mazda 5) и MPV (Mazda 8). За последние пять лет продажи этих автомобилей упали в четыре раза. На этом фоне заметно растет интерес покупателей к внедорожникам. Полностью выпуск этих трех моделей прекратится к 2017 году.

Компания Nissan Motor, которая продавала Mazda 5 под своим брендом, также не будет получать эти машины.

Освободившиеся мощности Mazda Motor направит на сегмент внедорожников, более привлекающий покупателей во всем мире. В ближайших планах — разработка семиместного среднеразмерного внедорожника на базе модели СХ-5. Новый автомобиль должен появиться на рынке к 2018 году.

Компания Mazda Motor никак не комментирует эти сообщения СМИ.