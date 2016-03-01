Барнаул, 1 марта, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Представители Алтайского края приняли участие в заседании рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Проводилось оно в режиме видеоконференции 29 февраля. Обсуждали вопросы формирования и обучения команд моногородов по программе управления проектами развития поселений в 2016 году, проводимой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов». Подробности сегодня сообщает официальный сайт региона.

официальный сайт администрации Алтайского края Алтайский край принял участие в заседании рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии

Решено, что от каждого моногорода Алтайского края будут предложены 15 кандидатов, включая представителей администрации края, курирующих развитие этих территорий, администраций монопрофильных муниципальных образований, градообразующих предприятий, бизнеса, реализующего инвестиционные проекты в крае и моногородах. На основе конкурсного отбора будет сформирован состав команд для прохождения обучения, — поясняет официальный сайт региона.

Присутствующим на совещании пояснили, что первоначально оказание поддержки через Фонд предполагалось только для моногородов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Но в настоящее время получателями поддержки могут выступать все моногорода. Частью поддержки и в то же время обязательным ее условием является обучение команды управляющих проектами.

Также в ходе вчерашнего мероприятия были рассмотрены вопросы создания специализированной информационной платформы для монопрофильных муниципальных образований, озвучены предложения мэров моногородов по механизмам поддержки, подготовленные по итогам конференции по вопросам поддержки и развития моногородов, состоявшейся 29−30 января 2016 года в московской школе управления «Сколково».

Напомним, в конце января 2016 года первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил Фонду по развитию моногородов создать на базе социальной сети «ВКонтакте» платформу по взаимодействию федеральных и муниципальных властей с населением и бизнес-сообществом. По его словам, эта соцсеть выбрана в связи с тем, чтобы не пришлось тратить средства на разработку специального информационного ресурса, но ряд экспертов, в том числе из Алтайского края, эту инициативу раскритиковали.

«ВКонтакте», обозначенная Игорем Шуваловым в качестве платформы для моногородов, выбрана неадекватно. Да, эта соцсеть в России насчитывает максимальное количество пользователей. Но если посмотреть на обитающий там контингент, то в основном это окажется молодежная аудитория. Не думаю, что ей близки и понятны проблемы и экономика моногородов», — такое мнение ранее высказывал директор Центра правовых и избирательных технологий Константин Малышев. Тем не менее из сегодняшнего официального сообщения властей Алтайского края можно сделать вывод, что поручение вице-премьера уже выполняется и обозначенных Игорем Шуваловым линейных менеджеров для создаваемой платформы уже отбирают в регионах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на их обучение и работу в Московской школе управления «Сколково» правительство выделит до 2 миллиардов рублей.

Напомним, в утвержденный правительством летом 2015 года перечень 313 моногородов вошли пять территорий Алтайского края: Новоалтайск, Заринск, Алейск, Яровое, а также поселок городского типа Степное Озеро в Благовещенском районе. Четыре из них попали в самую многочисленную группу моногородов, где имеются риски осложнения социально-экономической ситуации, а Новоалтайск попал в третью группу из 89 городов, где ситуация считается стабильной.

Известно, что объем выделения средств Фонду развития моногородов в 2016—2017 годах (в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов») составляет 10,78 млрд рублей ежегодно.

Алтайский край на видеоконференции представляли: заместитель губернатора Алтайского края, начальник Главного управления экономики и инвестиций Николай Чиняков, руководители заинтересованных краевых органов исполнительной власти, а также моногородов Алейска, Заринска, Новоалтайска, Ярового и рабочего поселка Степное Озеро.