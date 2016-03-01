14-летний подросток устроил стрельбу в школе в США
Вашингтон, 1 марта, 2016, 09:18 — ИА Регнум. В американском штате Огайо в одной из местных школ произошла стрельба. Как сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на шерифа округа Батлер Ричарда Джоунса, в результате инцидента пострадали двое подростков (ранения не опасны для жизни).
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Патроны. Барабан
По данным полиции, 14-летний подросток устроил стрельбу в буфете образовательного учреждения, которое находится в городе Мэдисон.
Нападавший сбежал с места преступления, выбросив оружие, но позже был задержан полицией.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить причины неадекватного поведения подростка.