Вашингтон, 1 марта, 2016, 09:18 — ИА Регнум. В американском штате Огайо в одной из местных школ произошла стрельба. Как сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на шерифа округа Батлер Ричарда Джоунса, в результате инцидента пострадали двое подростков (ранения не опасны для жизни).

1366x768.net Патроны. Барабан

По данным полиции, 14-летний подросток устроил стрельбу в буфете образовательного учреждения, которое находится в городе Мэдисон.

Нападавший сбежал с места преступления, выбросив оружие, но позже был задержан полицией.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить причины неадекватного поведения подростка.