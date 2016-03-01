Пекин, 1 марта, 2016, 09:10 — ИА Регнум.



navy.81.cn «Хуачуань-1»

В Китае успешно завершились испытания первого самоходного плавучего ремонтного дока «Хуачуань-1». По заявлению представителей ВМС НОАК, корабль способен обслуживать практически все типы военных кораблей, в том числе эсминцы и подводные лодки.

Плавучий док способен в кратчайшие сроки проводить ремонтные работы любой сложности. Кроме того, судно оснащено системами защиты от нападения с воздуха и воды.

По мнению ряда китайских экспертов, защита от нападения с поверхности воды может говорить о том, что док может быть направлен в воды Аденского залива, где корабли ВМС НОАК охраняют коммерческие корабли от сомалийских пиратов, пишет «Уланьча синьвэнь».

Согласно заявлению представителя ВМС НОАК, «Хуачуань-1» может использоваться в качестве временного командного пункта — для этого судно оснащено современными навигационными системами и средствами связи.

Самоходный док способен производить ремонт кораблей, водоизмещение которых не превышает 30 тыс. тонн. При необходимости, «Хуачуань-1» может быть использован в качестве грузового судна или плавучего госпиталя.

Подробные тактико-технические характеристики судна пока неизвестны, однако, по заявлению представителя верфей «Чэньцзяхэ», где был построен «Хуачуань-1», судно выдерживает волны высотой до 2 м.

По оценкам китайских военных обозревателей, «Хуачуань-1» полностью удовлетворяет все современные требования ведения военных действий на воде. Благодаря созданию первого самоходного ремонтного дока мобильность флота ВМС НОАК будет значительно повышена.