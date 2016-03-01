Вашингтон, 1 марта, 2016, 08:49 — ИА Регнум. США обвинили Северную Корею в использовании арестованного студента Отто Уормбира «для целей пропаганды», сообщает The Guardian.

iinanews.org Суд над Отто Уормбиром

«В качестве распространенной практики, Северная Корея арестовывает и отправляет в заключение людей за действия, за которые в США человека даже не арестуют, не говоря уже о том, чтобы заключить под стражу, поэтому мало сомнения в том, что Пхеньян использует данное задержание в качестве инструмента для целей пропаганды», — заявил официальный представитель Государственного департамента США Джон Кёрби.

Напомним, 29 февраля власти Северной Кореи представили СМИ гражданина США, который был арестован 2 января при попытке украсть знамя из одного из помещений гостиницы, куда туристам вход закрыт.

21-летний студент заявил перед камерами, что одна из прихожан Объединённой методистской церкви, которую посещает сам задержанный, предложила ему подержанную машину, стоимостью $10 тыс., если ему удастся вернуться на родину с «трофеем» из КНДР. Таким трофеем и должно было стать украденное знамя.

Как сообщали СМИ страны, Уормбир также признал, что женщина обещала его семье $200 тыс., если его задержат или арестуют на территории Северной Кореи.

В своем заявлении Уормбир просил о прощении, подчеркнув, что «целью его задания было навредить мотивации и рабочей этике корейского народа. Это была очень глупая цель».

«Мое преступление очень серьезное и предумышленное», — заявил он.