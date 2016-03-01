Краснодар, 1 марта, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Желающие приобрести один из домов, построенных к зимней Олимпиаде в Сочи, получат такую возможность. Сегодня, 1 марта, в городе-курорте состоится аукцион по продаже «олимпийских» коттеджей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города, всего на торги будет выставлено 49 объектов.

sochiadm.ru «Олимпийский» коттедж

Есть среди них как и совсем небольшие — 32 кв. метра, так и очень просторные. Площадь самого большого составляет 276 кв. метров. Участки при них — от 3 до 10 соток. Они расположены в нескольких сотнях метров от Олимпийского парка у самого берега Черного моря. Коттеджи попадают в особую зону, так называемую территорию гостеприимства. Это гарантирует то, что на участке не будут возводить новых зданий, а существующие даже после реконструкции будут не выше 12 метров.

Напомним, изначально эти здания принадлежали государственной корпорации «Олимпстрой», возводились для местных жителей, чьи дома и земля подлежали изъятию для возведения олимпийских объектов. Однако часть коттеджей оказалась невостребованной. Затем они были переданы муниципалитету, который и проводит аукцион.

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Первые торги состоялись 28 сентября прошло года. Затем два аукциона пришлось отменить из-за отсутствия желающих принять в них участие. Всего за это время было продано два коттеджа. Первый дом — коттедж площадью 32 квадратных метра — приобрел житель Подмосковья. Стартовая цена лота составляла 8,75 млн рублей, а реализован дом был за 8,841 млн рублей.

В ноябре прошлого года цена на объекты для большего привлечения возможных покупателей была снижена на 30%. Изначально она варьировалась от 8,5 млн до 34 млн рублей.

Вырученные от торгов средства пойдут в казну Сочи. Местные власти планируют их направить на решение городских проблем.