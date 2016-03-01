Вашингтон, 1 марта, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Вашингтон опроверг информацию о том, что возглавляемая США антитеррористическая коалиция вела переговоры о возможности проведения в Сирии наземной операции, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

defense.gov Наземная операция армии США

«Эти сообщения не имеют под собой оснований», — сообщил источник.

Представитель Вашингтона подчеркнул, что действия США направлены на поддержку местных сил, борющихся с террористами «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России) в Сирии и Ираке. По его словам, политика США в этих регионах не изменилась: подход остался прежним.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 февраля СМИ распространили заявление помощника министра обороны Саудовской Аравии бригадного генерала Ахмеда Асири о том, что США и их сателлиты по антитеррористической коалиции обсуждали возможные варианты наземной операции в Сирийской Арабской Республике две недели назад в Брюсселе.

Он заявил, что обсуждение наземной операции велось на политическом уровне, а не на военном. Никакого решения по итогам обсуждения принято не было.