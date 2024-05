Вашингтон, 1 марта, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Американские ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре провели перекрестно-культурное исследование с целью выяснения природы чувства стыда, как он появился и зачем он нам нужен, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

flickriver.com Чувство стыда

Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой чувство стыда помогает сохранять и налаживать отношения в группе и тем способствует выживанию людей.

900 человек из Индии, Израиля и США приняли участие в опросе, направленном на выяснение их отношения к поведению людей и себя самих в различных ситуациях. Обнаружилось, что люди одинаково отрицательно относятся к постыдным поступкам, совершенным как ими самими, так и другими людьми.

Несмотря на то, что соотношение осуждения и чувства стыда в разных обществах могут варьироваться, исследователи пришли к выводу, что существуют несколько «универсальных» отрицательных черт, проявление которых вызывает у человека из любого общества стыд. В США, Индии и Израиле люди одинаково постыдными считают жадность, отсутствие амбиций и неверность.

Исследователи сделали вывод, что чувство стыда выработалось у человека в ходе эволюции, как необходимое качество для сохранения социальной ткани общества и мотивирования улучшения отношений с окружающими людьми.

В древности это являлось залогом физического выживания человека.