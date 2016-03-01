Южно-Сахалинск, 1 марта, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Режим чрезвычайно ситуации введен в Южно-Сахалинске из-за последствий циклона, более 100 единиц техники расчищают город от снега, сообщили в пресс-центре правительства области.

bylkov.ru Южно-Сахалинск

В настоящий момент работа паромной переправы между материком и Сахалином, а также железнодорожное сообщение осуществляются в штатном режиме. Аэропорт Южно-Сахалинска действует по фактической погоде. Девять авиарейсов задержано, расчищается взлетно-посадочная полоса.

Дороги области функционируют, в их расчистке задействовано 349 единиц техники. Исключение составляет участок дороги Южно-Сахалинск — Синегорск. На юге острова из-за недостаточной видимости временно остановлены междугородние автобусные рейсы.

В Южно-Сахалинске, Анивском, Долинском, Корсаковском, Южно-Курильском и Курильском районах отменены школьные занятия.

В Южно-Сахалинске на очистке улиц от снега задействовано 112 единиц дорожной техники, работает 235 автобусов на внутригородских маршрутах. Администрация города обращается к гражданам с просьбой оставлять личные автомобили на специальных бесплатных стоянках, во избежание помех в работе дорожной техники. Адреса перехватывающих парковок опубликованы на сайте мэрии города.

Под влияние циклона попали юг острова и территории Курильского и Южно-Курильского районов. Самый сильный ветер отмечен в Корсакове (26 м/с), а наибольшее количество осадков — в Долинском районе (11 мм). Центр циклона смещается к востоку от острова Хоккайдо.

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 33−38 метров в секунду на территории Курильского и Южно-Курильского районов. Улучшение погоды на Сахалине ожидается во второй половине дня 1 марта, на Курилах — 2 марта.