Вашингтон, 1 марта, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Пентагон намерен заменить российские ракетные двигатели РД-180 американскими аналогами. Для разработки и создания таких двигателей министерство обороны США заключило контракты с американскими компаниями Aerojet Rocketdyne и United Launch Services. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

gizmodo.com.au Ракетный двигатель РД-180 в работе

С компанией Aerojet Rocketdyne заключён контракт на сумму $115,3 млн (она может быть увеличена до $536 млн). Производитель должен создать силовую установку AR-1, заменяющую РД-180.

С другой организацией — United Launch Services — сумма контракта составляет $46,6 млн (может увеличиться до $134,2 млн). Данный производитель будет разрабатывать и выпустит ракету Vulcan.

Срок разработки и производства ограничен 31 декабря 2019 года. В настоящее время ВВС США используют российский двигатель РД-180 для космических запусков. Ракеты, оснащённые российскими двигателями, выводят на земную орбиту военные спутники по заказу министерства обороны США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Пентагон обратился к Конгрессу США с призывом не отказываться от закупки российских ракетных двигателей РД-180. В противном случае, как полагают в оборонном ведомстве, Штатам придется переделывать всю систему конструирования ракет.

Отказаться от использования РД-180 призвал председатель комитета Сената США по вооружённым силам Джон Маккейн.