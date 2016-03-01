Горно-Алтайск, 1 марта, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Горно-Алтайский городской суд вынес приговор по делу об убийстве известного местного предпринимателя Анатолия Ефимова. Виновным в совершении преступления признан Руслан Баталов — сын Надежды Баталовой, убийство которой в 1996 году организовал Ефимов.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Руслан Баталов после оглашения приговора

Оба преступления — и 90-х годов, и совершенное в прошлом году — вызвали большой общественный резонанс на Алтае. В социальных сетях жители региона склонны одобрять поступок Руслана Баталова, который через столько лет отомстил за убийство своей матери, совершенное, когда он был еще подростком.

Анатолий Ефимов в начале 90-х годов активно занимался бизнесом, затем пошел в политику, избирался депутатом республиканского Госсобрания и едва не был назначен первым вице-премьером региона. Однако его карьерному росту помешали большие проблемы с законом — выяснилось, что он был причастен к ряду громких преступлений, в частности к покушению на мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина и организации убийства Надежды Баталовой. Она владела местным торговым центром «Набат», который Ефимов хотел «прибрать к рукам».

В 1998 году Анатолия Ефимова приговорили к 20 годам лишения свободы, также длительные сроки получили еще несколько участников его банды, которые непосредственно исполняли криминальные заказы бизнесмена. В 2012 году Ефимов освободился из колонии и вернулся в Горно-Алтайск.

Тем временем здесь подросли дети Баталовой. Днем 25 апреля 2014 года один из них — 38-летний Руслан Баталов — убил Ефимова. Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, для этого он взял нож и поехал на мотоцикле выслеживать свою жертву. Около одного из многоэтажных домов он увидел автомобиль бизнесмена и стал его ждать. Когда Ефимов вышел из подъезда, Баталов подошел к нему и несколько раз ударил мужчину ножом в область грудной клетки, после чего скрылся. Раненый Ефимов позвонил своей жене, сказал, что его «порезали». На «скорой помощи» мужчину доставили в республиканскую больницу, где он от полученных ранений вскоре умер.

Преступление было раскрыто достаточно быстро: уже 5 мая Баталов был задержан и дал признательные показания.

Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как пишут местные издания, на оглашение приговора в суд пришли несколько десятков человек — друзья и родные подсудимого. После зачтения приговора Баталов поблагодарил их пришедших за поддержку и призвал «беречь семьи».

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, отметили корреспонденту ИА REGNUM в суде.