Волгоград, 1 марта, 2016, 07:12 — ИА Регнум. В Волгограде пострадавший от неизвестных землекопов памятник воинам 95-й стрелковой дивизии в Краснооктябрьском районе будет восстановлен. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 1 марта, охранную зону объекта культурного наследия регионального значения заново благоустроят.

otvet.imgsmail.ru Братская могила. «Лог смерти»

«Реакция на данные противоправные действия последовала незамедлительно, — отметил первый заместитель главы администрации Краснооктябрьского района Иван Леоненко. — После проведения проверки мы благоустроим площадку вокруг памятника».

Чиновник добавил, что информация также передана в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка, устанавливается круг лиц, причастных к произошедшему. Говорить о причиненном ущербе можно будет после обследования территории. Чтобы подобные противоправные действия не повторялись, будет усилено патрулирование территории, в том числе и с участием сотрудников полиции.

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Напомним, о глубокой траншее, вырытой в непосредственной близости от места захоронения воинов 95-й стрелковой дивизии в поселке Металлургов у стадиона «Монолит», в соцсети сообщил председатель совета волгоградского регионального «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Валерий Котельников. Он также направил письмо в областной комитет культуры с просьбой принять необходимые меры, чтобы сохранить памятник «Лог смерти» — братскую могилу погибших в период Сталинградской битвы» 1942−43 годов. После публикации к ситуации подключилась местная администрация.

Как пояснил начальник отдела государственной охраны объектов культурного наследия комитета культуры Волгоградской области Александр Крылов, «данный памятник является объектом культурного наследия регионального значения». Режим его использования предполагает запрет на земляные работы без разрешения областного комитета культуры. Сам памятник не пострадал, но затронута его охранная зона.

Отметим, что это не единственный памятник в регионе, который оказался без присмотра. Так, фактически бесхозяйным имуществом оказался памятник речникам Волжского бассейна — пожарный пароход «Гаситель», расположенный на набережной реки Волга в устье реки Царица. Долгое время в плачевном состоянии находился и бронзовый памятник Феликсу Дзержинскому, установленный на одноименной площади в Тракторозаводском района Волгограда. В прошлом году только в Волгограде бесхозными были признаны более 80 памятников.