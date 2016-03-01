Пекин, 1 марта, 2016, 07:11 — ИА Регнум.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хун Лэй на очередной пресс-конференции в Пекине прокомментировал итоги заседания АСЕАН на уровне министров иностранных дел, которое состоялось во Вьентьяне.

youth.chinamil.com.cn Хун Лэй

«Большинство членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии не согласны с вмешательством со стороны третьих стран в дела региона», — заявил китайский дипломат.

Пресс-секретарь МИД КНР подчеркнул, что спорные территории в акватории Южно-Китайского моря являются исключительно вопросом, касающимся Китая и некоторых стран АСЕАН, пишет «Чжунго жибао».

Хун Лэй отметил, что благодаря совместным усилиям КНР и стран АСЕАН ситуация в Южно-Китайском море по-прежнему остается стабильной.

«Китай всегда был сторонником мирных переговоров между заинтересованными сторонами. КНР и страны АСЕАН должны укрепить сотрудничество для обеспечения безопасности в регионе», — добавил дипломат.

27 февраля в столице Лаоса состоялась неофициальная встреча министров иностранных дел стран-участниц АСЕАН. Стороны обсудили проблемы стихийных бедствий, изменения климата, терроризма и нелегальной миграции в регионе.