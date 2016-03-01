Пекин, 1 марта, 2016, 06:34 — ИА Регнум.



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«Рынок не должен остро реагировать на колебания юаня», — заявил заместитель председателя Народного банка Китая И Ган. Заявление было сделано вскоре после окончания встречи министров финансов G20 в Шанхае.

Механизм изменения валютного курса стал одной из ключевых тем встречи в Шанхае. Стороны договорились о «проведении тесных консультаций перед операциями на валютных рынках».

«Результатом встречи министров финансов G20 стало совместное решение о воздержании от конкурентной девальвации валют, что означает невозможность «валютной войны», которая опасна для всех развитых стран», — сообщил И Ган.

Зампредседателя Народного банка КНР отметил, что, несмотря на увеличение колебаний юаня, диапазон колебания китайской валюты по-прежнему остается значительно уже по сравнению с валютами других развитых стран, пишет «Синьхуа».

"Недавнее сокращение валютных резервов Китая произошло в основном за счет погашения валютных обязательств. Мы полностью уверены в юане, любые колебания китайской валюты являются краткосрочными процессами», — отметил И Ган.

Министры финансов и главы центробанков стран G20 договорились о координации совместной работы, направленной на восстановление и укрепление мировой экономики.