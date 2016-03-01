Пекин, 1 марта, 2016, 05:53 — ИА Регнум.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшее время встретится с президентом США Бараком Обамой. Об этом сообщил глава правительства КНР Ли Кэцян.

news.hexun.com КНР и США

Премьер Госсовета КНР сделал это заявление вскоре после встречи с министром финансов США Джейкобом Лью. МИД КНР пока опубликовало дату предполагаемого визита.

«Встреча лидеров двух стран будет способствовать улучшению отношений между Китаем и США», — заявил Ли Кэцян. Премьер отметил, что улучшение отношений между двумя странами очень важны для Китая.

«КНР уделяет огромное внимание экономическому и торговому сотрудничеству с США», — добавил китайский политик.

Вероятнее всего, встреча лидеров КНР и США состоится в конце марта, пишет «Сина синьвэнь».

С 31 марта по 1 апреля в Вашингтоне пройдет четвертый саммит по ядерной безопасности. Во время последней встречи президента США и министра иностранных дел КНР Барак Обама сообщил Ван И, что он надеется, что Си Цзиньпин посетит саммит в Вашингтоне.