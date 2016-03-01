Пекин, 1 марта, 2016, 05:17 — ИА Регнум.

29 февраля заместитель министра иностранных дел КНР Кун Сюаньюй и его японский коллега Синсукэ Сугияма провели переговоры в Пекине.

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Китайский дипломат выразил надежду на продолжение курса сближения Китая и Японии. Стороны обсудили важнейшие проблемы в регионе, а также поделились мнениями о будущем китайско-японских отношений, пишет «Жэньминь жибао».

«Отношения между Китаем и Японией постепенно восстанавливаются, однако есть ряд вопросов, которые обе стороны должны урегулировать надлежащим образом», — заявил Кун Сюаньюй.

Синсукэ Сугияма подчеркнул, что мирное развитие Китая имеет важное значение для мирового сообщества.

«Япония готова к диалогу с Китаем. Наша конечная цель-развитие двухсторонних связей, основанных на взаимной выгоде для Токио и Пекина», — добавил представитель японского внешнеполитического ведомства.

В феврале КНР и Япония выступили с заявлениями, критикующими планы Южной Кореи разместить на своей территории американский противоракетный комплекс THAAD. По мнению Токио и Пекина, размещение американской системы ПВО на Корейском полуострове угрожает национальным интересам двух стран и дестабилизирует обстановку в регионе.