Вашингтон, 1 марта, 2016, 04:49 — ИА Регнум. Минобороны США заключило контракты с двумя компаниями общей суммой около $162 млн на разработку ракетного двигателя, который должен стать альтернативой российскому двигателю РД-180, сообщает Space News.

vietbao.vn РД-180 Ракетный двигатель

Как уточняется, контракт с компанией Aerojet Rocketdyne первоначальной стоимостью $115,3 млн (может быть расширен до $536 млн) предусматривает создание прототипа двигателя AR1. Компания United Launch Services в рамках контракта первоначальной стоимостью $46,6 млн (может быть увеличена до $201,6 млн) займётся разработкой двигателя Vulcan BE-4 и ракетной силовой установки Advanced Cryogenic Evolved Stage.

В соответствии с условиями контрактов двигатели должны быть переданы заказчику до конца 2019 года.

Как передавало ИА REGNUM, в конце января министр ВВС США Дебора Ли Джеймс заявила, что Пентагон придерживается мнения о том, что применение двигателей РД-180 необходимо Соединённым Штатам по меньшей мере в течение нескольких лет.

В февраля Пентагон был вынужден обратиться к Конгрессу США с призывом не отказываться от закупки российских ракетных двигателей РД-180. В противном случае, как заявили в оборонном ведомстве, Соединённым Штатам придётся переделывать всю систему конструирования ракет.

Напомним, российский РД-180 используется в первой ступени американских ракет Atlas, и пока промышленность США не производит аналогов. В конце декабря 2015 года НПО «Энергомаш», производящее РД-180, заявило о заключении дополнительного соглашения на поставку в США еще 20 подобных двигателей.