Гуанчжоу, Китай, 1 марта, 2016, 04:45 — ИА Регнум. Суд провинции Гуандун вынес обвинительный приговор 24 гражданам КНР, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб, нанесенный деятельностью преступной группировки, оценивается в 9,9 млрд юаней ($1,5 млрд).

ylszy.chinacourt.org Китайский суд

Главный подозреваемый Цзян Хунвэй приговорен к пожизненному лишению свободы, остальные члены группировки осуждены на сроки от 3 до 14 лет.

Жертвами мошенников в период с 2002 г. по 2012 г. стали более 230 тыс. граждан КНР, пишет «Синьхуа».

Преступники создали сеть компаний, предлагающих высокую доходность за внесенные вклады. Большинством жертв мошенников являлись пожилые люди.

«Главный офис организации был очень представительским, я не почувствовала обмана и решила инвестировать около 700 тыс. юаней. Это были все сбережения нашей семьи»,-сообщила на судебном процессе пожилая женщина из провинции Цзянсу.

Суд заморозил личные счета мошенников и арестовал их имущество, в том числе 127 автомобилей и 43 загородных дома. Однако не все обманутые вкладчики смогут получить свои деньги обратно — преступники успели потратить миллионы юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале февраля в Китае была ликвидирована крупнейшая финансовая пирамида, жертвами которой стали 900 тыс. человек.