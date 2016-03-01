Пекин, 1 марта, 2016, 04:19 — ИА Регнум.



news.xinmin.cn Оружие и взрывчатка

Правоохранительные органы КНР развернули общенациональную кампанию по борьбе с торговлей оружием и взрывчатыми веществами.

Представитель Министерства общественной безопасности КНР отметил, что кампания продлится до конца года. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Министерства безопасности, китайская полиция в первую очередь сосредоточится на борьбе с торговлей оружием через интернет, пишет «Чжунго цзюньван».

Правоохранительные органы Китая уже предупредили граждан об ответственности за размещение рекламы интернет-ресурсов, осуществляющих незаконную торговлю оружием и взрывчатыми веществами.

Полиция КНР сообщила, что все обнаруженное у частных лиц стрелковое оружие и взрывчатка будут изыматься, затем полицейским предстоит узнать как гражданин получил это оружие.

Заместитель министра общественной безопасности Хуан Мин приказал полиции ужесточить проверки и закрыть все каналы торговли оружием и взрывчаткой.