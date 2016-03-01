Пан Ги Мун: Теракты в Ираке нацелены на разобщение страны
Нью-Йорк, США, 1 марта, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осуждает последние теракты в Ираке, жертвами которых стали десятки мирных жителей. Об этом говорится в коммюнике, распространённом пресс-центром Организации Объединённых Наций.
По мнению генсекретаря, теракты в местах массового скопления людей, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», «нацелены на подрыв единства народа Ирака».
Пан Ги Мун призвал власти республики провести расследование и привлечь к ответственности всех причастных к организации терактов, а также заверил, что ООН «поддерживает Ирак в работе по продвижению национального диалога и примирения».
Как передавало ИА REGNUM, 29 февраля восемь человек погибли и ещё 17 получили ранения в результате теракта на КПП в пригороде иракской столицы Абу-Грейбе. Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник на автомобиле.
Днём ранее жертвами двойного теракта в Багдаде стали более 70 человек. Взрывные устройства сработали на переполненном рынке в шиитском районе Мадинат-эс-Садр.