Вашингтон, 1 марта, 2016, 03:51 — ИА Регнум. Россия и США договорились о создании системы проведения операций в Сирии, которая позволит гарантировать, что боевые действия осуществляются только против террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщил госсекретарь США Джон Керри, передаёт агентство Reuters.

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По его словам, для проверки сведений о нарушениях режима прекращения огня в Сирии будет сформирована специальная рабочая группа, в которую войдут и российские, и американские представители. Заседания группы будут проводиться на регулярной основе.

Напомним, 29 февраля состоялся очередной телефонный разговор Джона Керри с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого собеседники обменялись оценками выполнения условий перемирия на сирийской территории. Стороны подтвердили важность значения координации по военной линии между Россией и США как сопредседателями Международной группы поддержки Сирии.

Как сообщили в российском МИД, министр и госсекретарь также «отметили недопустимость вбросов в информационное пространство провокационных сообщений о несоблюдении перемирия».

Как передавало ИА REGNUM, режим прекращения огня в Сирии вступил в силу с 27 февраля. Российско-американский проект резолюции в поддержку перемирия был единогласно одобрен Советом безопасности ООН. Режим перемирия не распространяется на «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра», а также подконтрольные им группировки.