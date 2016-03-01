Вашингтон, 1 марта, 2016, 03:25 — ИА Регнум. Госдепартамент США 29 февраля завершил публикацию электронной переписки бывшего главы ведомства Хиллари Клинтон. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепа Джон Кирби.

ИА REGNUM

В рамках последней, 14-й по счёту, публикации в открытый доступ были выложены оставшиеся 3800 страниц переписки бывшего госсекретаря. На этот раз ни одно из писем не получило гриф секретности. Более того, одно из посланий, речь в котором идёт о КНДР, которое ранее было признано «совершенно секретным», теперь понижено до просто «секретного», передаёт ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, скандал вокруг бывшей первой леди, а ныне кандидата на пост президента США от Демократической партии разразился в марте 2015 года после того, как стало известно, что в период с 2009 по 2013 годы, когда Клинтон руководила дипведомством, она отправляла письма не через специальную защищённую правительственную систему, а через личный электронный ящик.

После этого политик передала свою переписку — в общей сложности 55 000 электронных писем — Госдепу США, который по решению суда должен обнародовать всё её содержание, за исключением секретных данных. Для этого электронный архив проверялся сотрудниками ведомства.