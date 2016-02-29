Улан-Батор, 1 марта, 2016, 02:54 — ИА Регнум. Пресс-атташе посольства Монголии в России Лхагвасурэн Намсрай подтвердил информацию о получении парламентом страны официального письма от Верховной рады Украины с требованием о выплате компенсации за разрушение Киева войсками хана Батыя.

Хан Батый на троне Золотой Орды

«Верховная рада Украины написала официальное письмо Великому Государственному Хуралу (это наш парламент), что в XIII веке хан Батый (это Золотая Орда, это внук Чингисхана) организовал геноцид украинского народа. Украинцы требовали платить компенсацию. И про это на российских сайтах, монгольских сайтах все написали», — сказал Намсрай 29 февраля в интервью радиостанции «Вести ФМ».

«Потом корреспондент наш спросил у нашего председателя Великого Государственного Хурала: письмо было на самом деле? И наш председатель Великого Государственного Хурала ответил, что, вообще, в истории Средних веков была Киевская Русь, украинского государства тогда не было. И если Верховная рада напишет все имена украинских граждан, которые попали под геноцид, их семьи, мы будем готовы платить», — добавил пресс-атташе.

Напомним, в мае 2015 года телеканалы «Рен ТВ», «Звезда» и ряд других информагентств сообщили, что Верховная рада Украины приняла постановление «О геноциде украинского народа в XIII веке преступным режимом Монгольской империи» и направила монгольским властям требование выплатить компенсацию за разрушение Киева. При этом некоторые СМИ представили данное сообщение как шутку.

Председатель Хурала Зандаахуугийн Энхболд назвал резолюцию украинского парламента «пропагандистским клише Украины в отношении Монголии». «Мир не знал и никогда не слышал ни о какой украинской нации, тем более в эпоху наследников Великого Тэмуджина, — отметил он. — Миллионы погибших украинцев в XIII веке — плод нездоровой фантазии украинских депутатов».

Энхболд добавил, что «Монголия готова возместить ущерб при взятии Киева Бату-ханом, но только пострадавшим, либо членам их семей». «Мы с нетерпением ждем оглашения полного списка потерпевших», — заявил председатель Хурала.