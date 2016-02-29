Лос-Анджелес, США, 1 марта, 2016, 02:30 — ИА Регнум. Беспилотный автомобиль компании Google впервые стал виновником дорожно-транспортного происшествия, совершив столкновение с автобусом в американском штате Калифорния, передаёт Associated Press.

carscoops.com Беспилотный автомобиль Google

Инцидент произошёл 16 февраля в городе Маунтин Вью. Как сообщили в автотранспортном департаменте штата, беспилотный автомобиль Lexus при попытке объехать мешки с песком на проезжей части столкнулся с автобусом, который двигался по соседней полосе.

Уточняется, что автомобиль двигался со скоростью 3 км/ч, а автобус — со скоростью 24 км/ч. В результате столкновения никто не пострадал, однако у автобуса оказался повреждён левый борт, у автомобиля — переднее колесо и передний датчик водителя.

В компании Google заявили, что находившийся в автомобиле тестовый пилот был уверен, что автобус собирается снизить скорость и пропустит автомобиль, поэтому не стал брать на себя управление. В то же время в компании взяли на себя «частичную ответственность за инцидент», констатировав, что столкновения бы не произошло, если бы автомобиль не делал манёвра.

В компании пообещали обновить программное обеспечение во избежание повторения подобных случаев.