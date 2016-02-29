Багдад, 1 марта, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Восемь человек погибли и ещё 17 получили ранения в результате теракта в пригороде Ирака, передаёт «Русская служба новостей».

trtturk.com Теракт в пригороде Ирака

Взрыв произошёл на контрольно пропускном пункте у города Абу-Грейб. Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник на автомобиле.

По предварительным данным, все погибшие были сотрудниками сил безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее жертвами двойного теракта в Багдаде стали более 70 человек. Взрывные устройства сработали на переполненном рынке в шиитском районе Мадинат-эс-Садр.

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