Домодедово, Московская область, 1 марта, 2016, 01:45 — ИА Регнум. Госфильмофонд России открыл в пригороде Москвы свой юбилейный 20-й Фестиваль архивного кино «Белые Столбы». В период с 29 февраля по 5 марта здесь пройдут показы картин, многие из которых знамениты на весь мир, а многие — были утеряны и демонстрируются впервые.

Татьяна Козлова ИА REGNUM Светлана Тома на открытии Фестиваля «Белые столбы»

«Белые Столбы» — единственный в стране фестиваль архивных, раритетных фильмов. Его программа традиционно включает показы картин из Госфильмофонда России, из собрания Музея Современного Искусства в Нью-Йорке, Австрийского киноархива в Вене, Джордж Истмен Хауса в Рочестере, США и многих других кинотек.

Программа киносмотра нынешнего года включает десять подразделов:

«Кино о кино»;

«Архивные находки»;

«Реставрации»;

«Франческа Гааль: неизвестное»;

«Дегенеративное искусство» братьев Фишингер;

Геловани до Сталина;

Студенческие работы;

In memoriam: Виктор Соколов;

In memoriam: Эльдар Рязанов;

Правда о войне.

Перед началом церемонии открытия фестиваля о его достижениях, первых шагах и самых ожидаемых событиях программы нынешнего года корреспонденту ИА REGNUM рассказал художественный руководитель киносмотра Пётр Багров.

Пресс-служба «Белые столбы» Пётр Багров на открытии Фестиваля «Белые столбы»

«Каждый год, вот уже двадцать лет подряд, мы показываем редкие картины, забытые шедевры кинематографа, найденные и отреставрированные. Наш фестиваль имеет тематические рубрики, например, в этом году основными стали «Кино о кино», или «Студенческие работы», где будут представлены первые шаги наших известных кинематографистов: пробные фильмы Никиты Михалкова, Николая Кубенко, Юрия Клепикова и многих других», — рассказал Багров.

Говоря о первых «Белых столбах», Багров отметил, что киносмотр был поначалу закрытый и камерный: приезжали киноведы, молодые режиссёры — те, кому было интересно. С каждым годом к фестивалю начинали присматриваться журналисты, иностранные гости, студенты, актёры. «Сейчас «Белые столбы» настолько расширились, что мы сюда уже не можем звать всех кинолюбителей, поэтому второй год подряд показываем всю программу в московском кинотеатре «Иллюзион», — сообщил худрук.

По словам Багрова, главным достижением фестиваля стал его нынешний высокий уровень: «Сегодня у «Белых столбов» очень хорошая репутация, поскольку, во-первых, здесь показывают хорошее проверенное кино. Это гораздо меньшая лотерея, чем, скажем, какой-либо фестиваль современных фильмов, где волей-неволей бывает куча плохих работ, будь то хоть Каннский или Венецианский фестивали. А у нас, если даже фильм плохой, мы знаем это и показываем его сознательно, потому что он чем-то интересен — возможно, там впервые работал какой-то известный актёр и так далее. В итоге у нас получается самая высокая из всех фестивалей планка отбора, потому что мы не обязаны отображать только современные кинопроцессы, мы отображаем всю историю кино».

Багров также прокомментировал самые ожидаемые события программы этого года: «У нас будет замечательная программа по Сергею Эйзенштейну. Казалось бы, по нему уже всё давным-давно показано. Но в нашей коллекции есть кадры, которых никто никогда не видел. Когда Эйзенштейн умер, его похороны снимались в частичном цвете. С тех пор прошло 68 лет, и впервые мы увидим эти кадры. У нас будет показана вся хроника «говорящего» Эйзенштейна. Обычно показывают немую хронику о нём. А говорил он очень интересно, любил пошутить перед камерой…

У нас будет цветная мультипликационная опера по сказке Маршака «О глупом мышонке» Михаила Цихановского, одного из лучших мультипликаторов, созданная в 1940 году. Это был уникальный жанр — мультипликационная опера. Она известна любителям кино. В интернете даже есть плохого качества неполная копия этой сказки. Мы восстановили её в полноценном виде.

Ну и, конечно, Фишингер. У нас очень большой фонд фильмов, снятых на горючей плёнке в 30−40-х годах. Мы его храним как зеницу ока, потому что эти копии невозможно передать на каких-то других, новых носителях, и периодически перепроверяем. Когда очередной раз мы его пересматривали, оказалось, что там был найден фильм «Квадраты» режиссёра Оскара Фишингера».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля нынешнего года в хранилище Госфильмофонда был найден утраченный фильм «Квадраты» немецкого режиссёра, автора абстрактного кино 20-х годов, Оскара Фишингера. Ранее о том, что картина находится в хранилище, никто из сотрудников не знал. Из опознавательных знаков на фильме было указано только то, что он экспериментальный и из Франции. Оказалось — из Германии, да ещё и утерянный Фишингер.

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Багров рассказал, что фильм был запрещён в Германии в 30-х годах как «дегенеративное искусство». Фашистская Германия признавала только реалистическое искусство, любой авангард, любой сюрреализм и абстракция считалось «искусством для недолюдей». Поэтому Фишингер в своё время и уехал из Германии в Америку. Но в немецком архиве его фильм сохранился. Когда советские войска освободили Берлин, коллекция из архива была изъята, и теперь этот фильм находится в Госфильмофонде.

Татьяна Козлова ИА REGNUM Приветственное слово Владимира Малышева

На церемонии открытия «Белых столбов» одним из первых выступил учредитель фестиваля, ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени Сергея Герасимова Владимир Малышев. В своём приветственном слове он поведал о том, как был придуман фестиваль: «Причин здесь было две: первая состояла в том, что коллекция Госфильмофонда была огромна, а смотрели из неё примерно 4%, остальное всё лежало. Когда я начал спрашивать, для кого мы это храним, мне отвечали «для будущих поколений». А для ныне живущих — что? Поэтому начались мысли, начались разговоры… Мы придумали в вписали в устав Госфильмофонда не только хранение, но и популяризацию коллекции, утвердили устав в правительстве, с этого всё и началось».

Была и вторая причина, о которой также упомянул Малышев: с развалом СССР бывшие республики — Грузия, Прибалтика и другие стали требовать раздать родные коллекции по домам. Таким образом, бесценный архив оказался в шаге от уничтожения. Чтобы отстоять его, было принято решение популяризовать сам Госфильмофонд. На фестиваль были приглашены представители кинокритики, журналисты, которые писали о кино, получена поддержка от Союза кинематографистов… Госфильмофонд вышел из подполья и со временем стал организатором крупнейшего киносмотра.

Татьяна Козлова ИА REGNUM Приветственное слово Никиты Михалкова

Председатель союза кинематографистов Никита Михалков, выступая со сцены, пожелал фестивалю долгих лет и процветания. В своём приветственном слове он говорил о том, что кино — это живой организм: «Кино может обидеться на тебя, может тебя предать, если ты предаёшь его. Кино — это жизнь всех тех, кто стоял и стоит внутри кадра и за кадром. Поэтому не мудрено, что именно здесь, в Госфильмофонде, существует потрясающая аура: мы сидим в зале, а картины лежат там. Мы здесь, живые, кое-как здоровые, а они — великие режиссёры прошлого — уже ушли, но они с нами».

Главной темой юбилейного Фестиваля «Белые Столбы» стало «Кино про кино». В течение всех пяти дней в рамках программы вниманию зрителей будут представлены общепризнанные шедевры:

«За экраном» 1916 Чарли Чаплина;

1916 Чарли Чаплина; «Кинооператор» 1928 Эдварда Седжвика с Бастером Китоном в главной роли;

1928 Эдварда Седжвика с Бастером Китоном в главной роли; «Молчание — золото» 1947 Рене Клера;

1947 Рене Клера; «Интервью» 1987 Федерико Феллини;

1987 Федерико Феллини; «Пурпурная роза Каира» 1985 Вуди Аллена и многие другие.

Помимо этого, организаторы готовят ретроспективу фильмов режиссера Виктора Соколова, которого не стало в 2015 году. В рубрике «Архивные находки» покажут множество американских короткометражек. Вниманию зрителей также будут представлены считавшиеся утраченными фильмы с легендарными комиками немого кино Гарольдом Ллойдом, Гарри Лэнгдоном, Монти Бенксом, Бэби Пегги и Оливером Харди, обнаруженные в Госфильмофонде.

Как и в прошлый год, программа «Белых Столбов» — 2016 будет открыта для широкой публики. После фестиваля все киноленты можно будет увидеть в кинотеатре Госфильмофонда «Иллюзион».