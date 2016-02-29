Бухарест, 1 марта, 2016, 00:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Бухарест в ведении против лидеров венгерского меньшинства в Румынии «политической кампании под предлогом конституционности, законности и борьбы с коррупцией». Как сообщило 29 февраля румынское ИА Mediafax, об этом Орбан заявил на встрече с венгерскими дипломатами. По его словам, Венгрии «будет необходимо поднять эту проблему должным образом».

Улочки Брашова, Трансильвания

Заявление венгерского премьера последовало после того, как в конце минувшей недели Верховный суд Румынии принял решение отозвать высшую государственную награду «Звезда Румынии» у одного из лидеров венгров Трансильвании европарламентария Ласло Токеша.

Главной причиной отзыва награды стало то, что в 2013 году Токеш выступил с призывом к Будапешту взять Трансильванию под венгерский протекторат по примеру Южного Тироля в Италии. Он добавил, что «трансильванцам, надоело, что Бухарест управляет Трансильванией как какой-то колонией».

Тогдашний премьер Румынии Виктор Понта в свою очередь заявил, что подобные призывы являются «уголовно наказуемыми», поскольку «покушаются на территориальную целостность и суверенитет Румынии».

Справка ИА REGNUM:

До 1918 года Трансильвания была частью Австро-Венгрии. Венгрия уступила Трансильванию Румынии по Трианонскому договору 1920 года со странами-победительницами в Первой мировой войне, потеряв таким образом 2/3 территории и населения. Сегодня в Румынии проживает около 1,5 млн венгров, что составляет около 6,6% населения страны. Основная часть венгерского меньшинства проживает на территории Трансильвании и имеет самоназвание секуи.

5 сентября 2009 года прошедший в городе Одорхейул Секуеск съезд представителей местных органов власти Секуйского края провозгласил создание Секуйской автономии, в которую вошла большая часть территории уездов Ковасна, Харгита и Муреш. На съезде были утверждены гимн, флаг, герб и административная карта новообразованной Секуйской автономии. 12 марта 2010 года в городе Сфынту Георге состоялся второй съезд мэров и советников Секуйского края. Главным решением участников съезда стало придание венгерскому языку официального статуса на региональном уровне.

Центральные органы власти Румынии не признали законности решений обоих съездов. Несмотря на это, в конце мая 2011 года группа румынских европарламентариев от Демократического союза венгров Румынии во главе с вице-председателем Европарламента, одним из лидеров трансильванских венгров Ласло Токешем открыла в Брюсселе представительство Секуйского края при Европейском парламенте. В связи с этим МИД Румынии распространил заявление, в котором выразил сожаление в связи с «учреждением некоего «представительства» так называемой административно-территориальной единицы» Румынии, которая не существует и не имеет под собой ни конституционных, ни законных оснований».

Между тем в самой Венгрии в 2010 году было принято новое законодательство о предоставлении второго венгерского гражданства представителям диаспоры, которое предоставляет им те же избирательные права, что и гражданам в самой Венгрии. Аналогичное законодательство действует и в Румынии. Аналогичную венгерской политику по «воссоединению нации», направленную в первую очередь против Молдавии и Украины, проводит и Румыния с 1990-х годов.