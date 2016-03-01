Санкт-Петербург, 1 марта, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Американский концерн General Motors не имеет конкретных планов по возобновлению производства в РФ, но при возможном возвращении в Россию, компания имеет «базу» в лице завода в Петербурге. Такое мнение высказал глава компании Opel Карл-Томас Нойман, сообщает издание Automotive News. Как заявил Нойман, завод не будет продан, даже если на сегодняшний день производство остановлено. При продаже выигрыш будет краткосрочным, а сохранить завод компании не составит большого труда. Тем более, уходя из России, General Motors не хотел «сжигать мосты», и этим мостом в результате и является на сегодня завод в Петербурге.

iauto.ru Завод General Motors. Санкт-Петербург

Однако Нойман заявил, что при ухудшении ситуации на рынке компания не желает постоянно терпеть затраты ради удовлетворения Декрета 166 (документ, определяющий механизм поддержки иностранных автопроизводителей, которые локализовали производство в России) который обязывает автоконцерны к запуску в России производств мощностью 300—350 тыс. автомобилей в год, уровень локализации в 60% в обмен на низкие пошлины.

Даже если концерн всё же решит вернуться в Россию, GM вряд ли возобновит продажи бренда Opel, подчеркнул Нойман. Это объясняется сильным падением продаж марки в России в 2014 году, когда объемы упали на 20% до 65 тыс. машин, и это дало начало последующей потери доли рынка.

Всё же, несмотря на все недомолвки, американцы не исключают возвращения в Россию, но только тогда, когда рынок полностью восстановится. Более того, по сравнению с насыщенным европейским рынком, Россия остается территорией с большим потенциалом из-за низкого процента автомобилей на душу населения. Другой вопрос — будут ли ждать GM в России. При изменении системы потребления и перестройке рынка — модельные ряды сокращаются, всё больше не локализованных брендов попадают под риск полностью уйти с российского рынка — вернуться будет не так-то просто. Тем более российские дилеры американских брендов, узнавшие об уходе GM не напрямую от компании, а из СМИ, вряд ли захотят вновь сотрудничать со столь ненадёжным партнером.

Завод GM в Санкт-Петербурге начал свою работу в ноябре 2008 года. Предприятие производило модели Chevrolet Cruze, TrailBlazer, Opel Astra и несколько моделей Cadillac.

Летом 2015 года компания решила законсервировать завод в Петербурге на неопределенный срок. Причиной этому послужило падение спроса на автомобили концерна.