Лима, 1 марта, 2016, 00:04 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Перу Педро Пабло Кучински назвал свою страну «расистской». Кроме этого, он заметил, что его неоднократно называли оскорбительным словом «гринго», но «его это не беспокоит». А волнуют Педро Пабло Кучински две проблемы: вода и канализация. Он отметил, что в случае избрания сделает все, чтобы перуанцы получили равный доступ к этим благам, сообщает La Republica. По рейтингам Кучински находится на четвертом месте среди кандидатов в президенты Перу.

Geraint Rowland Жительница Куско, Перу

Педро Пабло Кучински родился в 1938 году в семье специалиста по тропическим заболеваниям, эмигрировавшего из нацистской Германии в 1936 году. Получил среднее образование в Перу и Великобритании, окончил Оксфордский университет. В 1961 году получил степень магистра в Принстонском университете. В 1969 году покинул Перу из-за угрозы со стороны левой военной хунты. Работал во Всемирном банке, МВФ и компании Halco Mining, в 1980 году вернулся на родину. В 1980—1982 годах был министром энергетики и горнодобывающей промышленности. После победы Алехандро Толедо он дважды был министром финансов и экономики, а в 2005—2006 годах премьер-министром Перу. В 2010 году выставил свою кандидатуру на президентских выборах, где занял третье место.