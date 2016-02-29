Афины , 1 марта, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Греческий министр по делам миграции Янис Музалас называет происходящее на границе с Македонией «началом гуманитарной катастрофы», передает Süddeutsche Zeitung. По его данным, на территории Греции находятся до 25 тыс. мигрантов, но их число в ближайшее время может вырасти до 70 тысяч. «Мы стараемся по достоинству обращаться со всеми беженцами. … Мы просим у ЕС помощи, но мы требуем также, чтобы была реализована политика ЕС, о которой было принято решение», — говорит министр.

ИА REGNUM

Музалас считает, что перед лицом экономических трудностей Греции проблема миграции должна рассматриваться вкупе с долговым кризисом. Афины попросили 485 млн евро у Брюсселя на обеспечение мигрантов.

По плану министерства, в Идомени на границе с Македонией должно было находиться около 300 сирийцев и иракцев. Афганцам вовсе запрещалось пересекать территорию страны. В результате у пограничных заборов стоят 650 человек. «Меркель, где ты? Меркель, спаси нас!» — раздавались отчаянные крики из толпы беженцев.

В столице Греции тоже уже неспокойно. Столичный лагерь для беженцев достиг допустимых пределов. Сейчас там находятся до 6 тысяч мигрантов. В выходные правительство начало «разгружать» Афины, отправив 1800 беженцев в другие части страны. В портовом Пирее пребывают 4000 человек. В афинском аэропорту демонстрируют более 200 афганцев, требуя отправить их в другие страны.