Тегеран, 29 февраля, 2016, 22:30 — ИА Регнум. В феврале Пакистан подписал крупное соглашение с Катаром по импорту СПГ сроком на 15 лет. Согласно договору, в течение первого года Исламабад сможет импортировать до 1,5 млн тонн, в дальнейшем увеличив объемы до 3,75 млн тонн в год.

На заключение сделки между Исламабадом и Дохой значительное влияние оказал Вашингтон. «Санкции США сохраняются, поэтому судьба газопровода Иран — Пакистан остается под большим вопросом. К тому же Исламабад заключил газовые сделки с другими игроками рынка по более низким ценам», — цитирует помощника министра энергетики США по международным отношениям Джонатана Элкинда пакистанская The Express Tribune.

Очевидно, что таким образом Белый дом подталкивает Исламабад к реализации газопровода ТАПИ, который соединит Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индию. Стоимость проекта оценивается в $10 млрд, мощность — 33 млрд куб. м в год. Строительство планируется завершить к декабрю 2019 года.

«Исламабад никогда не отказывался от покупки иранского газа. Импорт катарского СПГ не сможет полностью обеспечить потребность Пакистана в газе. Естественно, что будут рассматриваться альтернативные пути поставки, включая ТАПИ», — передает слова директора Национальной компании по экспорту газа Али Резы Камели канал PressTV.

Стоимость ирано-пакистанского газопровода «Мир» составляет $2,5 млрд. Проект включает строительство завода по производству СПГ, инфраструктуры и прокладку труб по территории Пакистана. Общая протяженность газопровода — 1700 км.

Иранский участок длиной 900 км уже построен. Основная часть трубопровода от порта Гвадар до Навабшаха (711 км) будет построена китайской стороной, где его соединят с уже имеющейся ГТС Пакистана. Участок от порта Гвадар до границы с Ираном (80 км) должно построить пакистанское правительство.

Пропускная способность терминала СПГ составит 500 млн кубических футов в день. Реализация проекта позволит Пакистану ежедневно получать до 21 млн кубометров иранского газа.

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