Гавана, 29 февраля, 2016, 22:02 — ИА Регнум. Коммунистическая партия Кубы готовится к VII съезду. Главное партийное мероприятие страны пройдет с 16 по 18 апреля 2016 года. Как сообщает Prensa Latina, на съезде будут присутствовать тысячи делегатов, в основном из сельскохозяйственного сектора. Возглавят работу главного партийного форума страны Фидель Кастро и Рауль Кастро.

Че Гевара (второй слева), Фидель и Рауль Кастро (сидит) в горах Сьерра-Маэстра, 1954-1956 гг

VII съезд пройдет на фоне восстановления дипломатических отношений между США и Кубой и активизации кубино-американского диалога. «То, что Куба садится за стол переговоров со своим северным соседом, подразумевает, что Гавана перестала требовать, чтобы процессу нормализации отношений обязательно предшествовала отмена экономического эмбарго. Белый дом также пошел на уступки, отказавшись от требования изменения политической системы на Кубе… Ситуация в Латинской Америке складывается таким образом, что у Белого дома нет времени спокойно дожидаться ухода Рауля Кастро на покой. В настоящее время в Латиноамериканском регионе происходят кардинальные изменения, которые, несомненно, скажутся на отношениях с Гаваной», — комментирует аргентинское издание Clarin.

Исходя из этого, предсказать итоги VII съезда довольно сложно. Он может пройти в привычной для таких мероприятий атмосфере. А может принести неожиданные результаты. Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Острова свободы Рауль Кастро подтвердил намерение уйти в отставку 24 февраля 2018 года. Об этом Рауль Кастро заявил 6 ноября 2015 года на торжественном обеде, данном в честь него президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. Он подтвердил, что не станет выдвигать свою кандидатуру в 2018 году и уйдет в отставку. Рауль Кастро считает, что в противном случае население страны «устанет» от него.