Ереван, 29 февраля, 2016, 21:16 — ИА Регнум. Указом от 29 февраля президент Армении Серж Саргсян снял с должности министра энергетики и природных ресурсов Ерванда Захаряна, а другим указом назначил на эту должность бывшего заместителя главы Контрольной палаты Левона Еоляна. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

Сайт Контрольной палаты Армении Левон Еолян

70-летний Ерванд Захарян занимал должность министра с апреля 2014 года. До этого он занимал различные руководящие должности в правительстве республики. Из биографии Еоляна мало что известно. Пресса писала, что Еолян является фактическим руководителем Контрольной палаты и состоит в тесных отношениях с президентом. Еолян, имеющий славу «серого кардинала», в прошлом был заместителем министра здравоохранения. Имеет звание мастера спорта международного класса по шахматам. Заместитель председателя шахматной федерации Армении, которую возглавляет президент.