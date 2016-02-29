Киев, 29 февраля, 2016, 21:10 — ИА Регнум. Нынешним властям Украины необходимо продолжать земельную реформу, заявил в телеэфире одного из каналов премьер-министр страны Арсений Яценюк.

Чернозём

«Считаю, что необходимо продать на открытом прозрачном аукционе 1 миллион гектаров именно государственной земли, которая сегодня находится в теневом и коррумпированном обороте», — заявил Яценюк, представляя план действий своего Кабинета министров на нынешний, 2016 год.

Интересно, что ранее Верховная рада установила мораторий на продажу земли сроком не менее чем до 1 января 2017 года. Как планируется обходить это препятствие, Яценюк не уточнил.

Напомним, что посол США на Украине Джеффри Пайетт на днях заявил, что Украина в перспективе должна стать «сельскохозяйственным супергосударством».

По мнению представителя Вашингтона, Украина имеет большой потенциал для наращивания производства сельскохозяйственной продукции и увеличения своей доли на мировом рынке, поскольку в стране «сосредоточено около четверти всех черноземов мира». Пайетт заявил, что американские компании готовы будут инвестировать в украинское сельское хозяйство — при условии реформ и борьбы с коррупцией.

«Заявление посла США об «аграрной супердержаве» значит, что землю на Украине и сопутствующую инфраструктуру вроде портов придется продать Белому Господину», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM политический эксперт Семен Уралов.

«Значит, война на Украине будет стимулироваться США до тех пор, пока черноземы не уйдут с молотка. Желательно — в счет долгов. Активы надо покупать на минимуме. Поэтому нужна война — она позволяет скупать за бесценок. А вот как только земля уйдет, можно и войну заканчивать. Активы сразу в рост пойдут», — констатирует эксперт.

Политолог также отмечает, что большой вопрос, реально ли украинская земля нужна США для построения «аграрной супердержавы».

«Намного проще продать ее той же России и Китаю. Здесь ничего личного, только бизнес. Так что война будет идти до тех пор, пока земля не приватизирована», — констатировал Уралов.

А вот Аграрная партия Украины в своем заявлении подчеркивает, что намерение в ускоренном режиме продать 1 млн гектаров государственных земель ведет «к дальнейшему грабежу народа Украины и резкой дестабилизации социально-экономической ситуации в стране».

«Скорее всего, это будут покупатели не из Украины, а из других государств, финансовые возможности которых на порядок выше возможностей украинских производителей. В условиях девальвации гривны и падения реальных доходов украинцы окажутся в роли рабочей силы, которая обслуживает «чужую» землю», — подчеркивают в политической силе.