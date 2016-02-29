Вашингтон, 29 февраля, 2016, 20:51 — ИА Регнум. Министр обороны США Эштон Картер отметил, что американская коалиция предоставит дополнительную поддержку для иракской армии, чтобы отбить у ИГИЛ город Мосул. Об этом пишет агентство Reuters.

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Выступая на брифинге в Пентагоне, Картер отметил, что из-за активизации кампании в прошлом году инициатива теперь на стороне коалиции, а не «ДАИШ».

Минобороны и председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд сказали, что США окажут такой же тип поддержки, как и во время прошлогодней битвы за город Рамади.

Картер добавил, что силы США дополнительно обеспечат логистику и преодоление преград для армии Ирака.