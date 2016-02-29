Москва, 29 февраля, 2016, 20:26 — ИА Регнум. Российские железные дороги заинтересованы в привлечении инвестиций из Японии для развития транспортной инфраструктуры, в особенности на Дальнем Востоке. Об этом заявил сегодня, 29 февраля, президент РЖД Олег Белозёров на форуме «Россия — Япония: приоритеты делового сотрудничества» в Токио, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в компании.

Железнодорожные пути

«В первую очередь мы предлагаем инвестировать в проекты, которые направлены на развитие терминально-логистической инфраструктуры в местах формирования и концентрации грузопотоков на международных транспортных коридорах. Речь идет о создании терминально-логистических центров «грузового каркаса» Москвы — «Северянин», «Люблино», — отметил Белозеров.

Транзитный грузопоток между Россией и Японией в 2015 году увеличился почти в 9 раз за счет перевозок в направлении Японии и составил более полумиллиона тонн. Транзит контейнерных грузов в прошлом году увеличился на 17% по сравнению с 2014 годом и составил более 2,4 тыс. TEU.

По словам главы РЖД, холдинг успешно сотрудничает с такими японскими промышленными предприятиями, как «Тойота», «Мазда», «Митсубиси», «Субару». «Мы заинтересованы в том, чтобы на инфраструктуру российских железных дорог приходили дополнительные объемы грузов японских компаний», — подчеркнул Олег Белозеров.

Отметим, что в январе этого года объем перевозок крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в сообщении Россия — Япония составил почти 5 тыс. TEU, что на 7% больше, чем в январе 2015 года.