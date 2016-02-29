Москва, 29 февраля, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Пренебрежение социальными расходами в антикризисном плане вскоре приведет к острейшему социальному кризису. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 февраля заявил член Общественной палаты Российской Федерации Георгий Федоров, комментируя недавнее предложение Минфина снизить расходы Минздрава на 32 млрд рублей. «Такое отношение у нас не только к здравоохранению, но и к образованию, и к пенсиям, и многим другим расходам по социальным статьям. Это приведет к серьезнейшему кризису и уже фактически приводит», — подчеркнул он.

Капельница

«С моей точки зрения, это катастрофа, потому что медицина — это не праздник, на который можно было бы безболезненно сократить деньги и ничего не заметить», — отметил Федоров.

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Денег на весь антикризисный план может не хватить — Медведев

«Медицина нарабатывается годами и десятилетиями», — подчеркнул он, добавив, что значительные сокращения расходов отражаются на здравоохранении не только количественно, но и качественно, что может повлечь трудно обратимые негативные последствия.

«Это обескровливание нашей страны. Потом восстанавливать сферу здравоохранения будет очень тяжело, а может быть, и вообще фактически невозможно», — пояснил Федоров.

Отношение к здравоохранению отражает общую тенденцию в социальной и экономической политике правительства, считает член Общественной палаты: «Государство не только здесь, но вообще по всем направлениям сбрасывает с себя социальные обязательства. Все это угрожает статусу России как передовой страны и способствует ее переходу в разряд второстепенных».

При этом решения принимаются без какой-либо общественной дискуссии, содержание и конкретные направления расходов по антикризисному плану остаются неизвестны, констатировал Федоров. «Почему-то об этих расходах мы узнаем постепенно и по частям. И без того мы можем наблюдать, как идут отмены льгот и прочие сокращения. Я бы очень хотел просмотреть антикризисный план, чтобы понять, от чего теперь желает оказаться наше доблестное правительство, но я не знаю ни одного человека, который владел бы полной информацией по этому вопросу», — отметил он.

Между тем знаменитый детский врач, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль ранее также раскритиковал значительное сокращение антикризисных расходов Минздрава. Приведя ссылку на статью с предложениями главы Минфина, Рошаль на своей странице в Twitter предложил проверить здоровье Антона Силуанова в районной поликлинике: «Знаем, что в стране плохо, но предложение Силуанова продолжить сокращение расходов на здравоохранение с 45,8 до 13 млрд руб. — преступление. Нужно проверить его здоровье в районной поликлинике».

Напомним, что министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя одобренный антикризисный план правительства на 2016 год, отметил, что необходимых на его выполнение 250 млрд рублей нет. По его словам, можно сократить расходы из антикризисного фонда до 120 млрд рублей. Минфин предложил решить проблему, урезав расходы из антикризисного фонда до 120 млрд рублей. В качестве одной из статей сокращения рассматривалось сокращение антикризисных расходов Минздрава — с 45,8 млрд рублей до 13 млрд рублей.

Позже Силуанов сообщил, что правительство по антикризисному плану определилось и намерено просить президента Российской Федерации Владимира Путина дать разрешение на использование средств из «президентского резерва».