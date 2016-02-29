Ярославль, 29 февраля, 2016, 22:16 — ИА Регнум. Три игры на ноль в этой серии свидетельствует о важнейшем вкладе вратаря СКАМикко Коскинена в итоговую победу, но определяющим была лучшая игра армейцев в большинстве. Даже в последнем матче это проявилось дважды. Сначала армейцы реализовали большинство, а когда во втором периоде СКА почти две минуты имел преимущество в два полевых игрока, но не сумел забросить вторую шайбу, показалось, что ярославцы должны воспрянуть. Однако они устали обороняться, а армейцы набрали ход в атаке и уже в равных составах забросили переломную шайбу. После счёта 2:0 питерцы уже не позволили усомниться в своём преимуществе. СКА в полуфинале конференции.

t-i.ru Шайба

«Йокерит» не собирается сдаваться. Сегодня он обыграл «Торпедо», а дальше посмотрим.

[[[flag-ru]]] «Локомотив» (Ярославль) — [[[flag-ru]]] СКА (Санкт-Петербург) 0:2 (0:1, 0:1, 0:0), счёт в серии 1:4

«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) (0:1, 0:1, 0:0), счёт в серии [[[flag-fi]]] «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — [[[flag-ru]]] «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (1:0, 1:0, 0:0, 0:0), счёт в серии 2:3

Следующий матч, единственный из матчей четвертьфинальных серий на Западе, пройдёт 2 марта в Нижнем Новгороде. В случае победы «Торпедо» пройдёт в полуфинал, но «Йокерит» имеет шансы перевести серию обратно в Хельсинки, надо лишь одержать победу в Нижнем Новгороде.