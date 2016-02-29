Ярославль, 29 февраля, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Энергетики восстановили электроснабжение животноводческого комплекса в деревне Михайловское под Ярославлем, принадлежащем ОАО «Курба». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в департаменте агропромышленного комплекса Ярославской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 февраля компания «ТНС Энерго Ярославль» отключила коровник на 600 голов из-за срыва графика погашения задолженности. ОАО «Курба» должно энергетикам более 3 млн рублей. Электроснабжение было восстановлено после вмешательства департамента АПК. Сейчас ведомство рассматривает варианты помощи одному из крупнейших производителей мяса и молока в регионе. Ситуация усугубляется большими долгами, прежде всего перед основным кредитором — «Сбербанком».

«Их долг к февралю не только не сократился, а вырос. Но это частное предприятие. Долги «Курбы» составляют около 600 млн рублей. Руководство области оказывало предприятию активную поддержку, с 2007 по 2013 год они получили 541 млн рублей из бюджета. Сейчас ситуация такова, что банк предложил им реструктуризацию, условия там, на наш взгляд, приемлемые. Если они будут соблюдать новый график погашения задолженности, то мы сможем сделать субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам. Тогда они смогут оплачивать электроэнергию и закупать корма», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Александр Кошлаков.

Ситуацию в «Курбе» и животноводческом комплексе региона планируют рассмотреть и депутаты на очередном заседании аграрного комитета Ярославской областной думы.