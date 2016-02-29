Чебоксары, 29 февраля, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Чебоксарский властный тандем в лице главы города Леонида Черкесова и сити-менеджера Алексея Ладыкова отчитался о работе за 2015 год. Выступления получились взвешенными, отчасти — самокритичными, без глянца и подобострастных реверансов, чем контрастировали с недавно оглашённым и выгодно «отштукатуренным» посланием главы Чувашии Михаила Игнатьева. В очередном «отчётнике» градоначальники не только резонировали друг с другом и залом, но и дуэтом дали аргументированный отпор традиционно критическим выступлениями членов регионального правительства. Показывая вместе с депутатским корпусом, кто в городе хозяин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Перед началом заседания

Расширенное заседание Чебоксарского городского собрания депутатов продлилось около 3,5 часов. Первым, как и прежде, выступил Леонид Черкесов, уложившись в полчаса и акцентировав внимание на общественно-политических результатах — прошедших выборах, новых задачах перед новым созывом депутатов, обращениям и наказам избирателей в адрес «Единой России», которые «в большинстве случаев связаны с нашей текущей деятельностью».

«Это: ремонт, благоустройство и освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм, ремонт дорог, обустройство парковочных мест, вопросы транспортного обеспечения, капитального и текущего ремонта многоквартирных домов и многое другое», — сообщил глава города и предложил региональной власти законодательно закрепить работу с наказами избирателей. Ответа от вышестоящих чиновников не последовало.

О финансовой-экономической и хозяйственной части сообщил Алексей Ладыков, который сыграл первую скрипку как по времени доклада, занявшего 45 минут, так и по уровню внимания. По его словам, 2015-й был «годом стабильного развития». По ряду показателей столица показала уверенный рост: население города увеличивается (прирост за 2015 год — 2900 человек), безработицу удаётся сдерживать на одном уровне (0,73%), темпы ввода жилья ежегодно растут (индекс 119% к уровню 2014 года), решаются транспортные проблемы на фоне роста автотранспортных средств (в 2015 году освоено более 1 млрд рублей). Рекордные показатели — по строительству детских садов и обеспечению мест в дошкольных учреждениях (за три года появилось 16 новых ДОУ и создано 11 тыс. мест). Помимо этого, реализуются крупные многомиллиардные инвестпроекты в рамках государственно-частного партнёрства, создаются новые рабочие места (за пять лет появилось 11 тыс. мест, до 2019 года планируется открытие 26 производств и создание около 2 тыс. мест).

Приятные для столичной власти показатели перемежались с озвучиванием острых проблем и путей их решения. Глава администрации подчеркнул, что далеко не все жители города чувствуют улучшения. Из-за высокой инфляции (11,5%) реальные доходы населения в прошлом году упали на 7,9%, что повлекло резкое ухудшение социального самочувствия горожан. И это — «основная проблема» для городской власти, которую во многом планируется решать за счёт создания новых рабочих мест и рынков сбыта местной продукции.

Слабым звеном показала себя промышленность, занимающая 45,3% в общем обороте столицы: индекс производства сложился на уровне 89,4%, что на 8% ниже уровня 2014 года. «На снижение показателей повлияло значительное сокращение производства на предприятиях концерна «Тракторные заводы», снижение спроса на производимую продукцию и сокращение инвестиционных программ клиентов электротехнических предприятий, нехватка оборотных средств», — сказал Алексей Ладыков.

Сложности в экономике сказались и на оскудевшей казне города, хотя трансферты из региональной казны выросли на 2,7% (доля безвозмездных поступлений в структуре муниципальных доходов достигла 56%). Бюджетная ситуация и численность муниципальных чиновников стала яблоком раздора между республиканским Минфином в связке с Минэкономразвития и властями Чебоксар, при этом муниципальные руководители зачастую действовали на опережение, первыми оголяя болезненные места и смело, аргументировано, вызывающе, а порой — с раздражением дискутируя с республиканскими чиновниками. На этот раз публично высечь муниципальные власти удавалось с трудом, главе Чувашии Михаилу Игнатьеву приходилось урезонивать не только аргументами, но и угрозами.

Предупреждая критические отзывы региональных министров, городские власти отметили, что наибольшие потери связаны с уменьшением поступлений на 226 млн рублей земельного налога из-за снижения кадастровой стоимости в результате судебных решений (57,9% к уровню 2014 года) и уменьшением темпа поступления НДФЛ почти на 200 млн рублей (96,4% к уровню 2014 года), что «вызвано общей тенденцией сокращения стимулирующих выплат работодателями и увеличением задолженности налогоплательщиков».

Кроме того, в этом году сокращается уровень неналоговых доходов «ещё почти на 200−300 млн», так как «не остаётся практически ликвидного имущества». «Помимо этого, мы сформировали 1520 земельных участков, раньше мы получали 10−15 млн за каждый. Сейчас выставляем — не берут. Есть над чем работать, но пока спроса нет», — был предельно откровенен Алексей Ладыков. Чтобы частично восполнить потери, оптимизированы расходы, усилена работа по поступлению неналоговых доходов, достигается экономия на госзакупках.

На критическую планку может быть поднят муниципальный долг, который в 2015 году увеличили на 14% и нарастили до 1,9 млрд рублей (почти 60% от собственных доходов). На начало 2017 года он может превысить 2 млрд рублей (74% собственных доходов). «И это уже потолок. Дальше увеличивать муниципальный долг не получится», — подчеркнул Алексей Ладыков.

Глава Минфина Чувашии Светлана Енилина отметила, что в резерве у столицы — около 1 млрд рублей (или 33% собственных доходов), из них задолженность по сборам и платежам — около 288 млн рублей. В данную сумму почему-то закрались и невозвратные долги (80 млн рублей). «Эти средства практически утеряны, хотя мы и говорим о создании всем равных условий», — сделал грозный вид Михаил Игнатьев. Позже он заметит: «Кто-то банкротит, кто-то с умыслом всё это делает, кто-то кого-то кидает. Это сейчас не 2008−2009 годы — этот кризис намного хлеще, и эти схемы ещё намного будут развиваться».

«Основная часть долгов накопилась ещё до 2010 года», — неожиданно парировал ему бесконфликтный Леонид Черкесов, напомнив о деятельности скандальной группы «Савва». Алексей Ладыков дополнил, напомнив, что что за два года задолженность уменьшена на 20%.

Резервы также — в выявлении «серых» зарплат: по данным властей города, неофициально работают 41 тыс. чебоксарцев (всего в Чувашии, по данным Минфина, — 162 тыс. человек). В результате муниципальный бюджет недополучает как минимум 90 млн рублей, вышестоящие бюджеты — более 400 млн рублей. При этом в прошлом году в городе выявлено всего 416 человек, получающих зарплату «в конвертах» — что действительно выглядело довольно странным на фоне имеющейся «орды» неформально занятых. Тут же посыпались советы, как можно решить проблему.

Светлана Енилина в качестве образца для публичной порки предложила взять тех перевозчиков, у которых «водителей меньше, чем фактически у них автобусов или маршруток», и официально выплачивающим работникам копейки. Депутат горсобрания от ЛДПР Константин Степанов предложил проводить проверки торговых центров без предупреждения, так как иначе, «как только проверка намечается, прямо по громкой связи объявляют» продавцам о визите контролирующих органов.

«Согласен, идёт утечка информации. Как только выезжаем, половина торговых точек закрыта», — согласился Алексей Ладыков, оставив без комментариев предложение министра финансов, бросив только, что «по маршрутчикам, торговле, строительству пошли рабочие группы, еженедельные выезды». «Будем выезжать столько раз, сколько потребуется, чтобы проверить тех, кто был закрыт», — поддержал его Леонид Черкесов, также проигнорировав совет министра.

Самые эмоциональные дискуссии развернулись вокруг штата муниципальных служащих. По словам главы Минфина, город превышает нормативы содержания чиновников в среднем на 69 млн рублей в год. Городские власти заявили, что в этом году штат будет сокращён на 10%. Неожиданно в оппозиции первым выступил единоросс, депутат Юрий Борисов, заявив, что «лично меня беспокоит сокращение на 10%»: «Если людей сокращают, значит, мы стали жить хуже. Возможно, один из вариантов решения вопроса — сократить всем зарплату на 10%».

«На протяжении 10−15 лет между Минфином и администрацией города ведутся споры по этим нормативам, и никогда администрация их не выполняла, потому что они изначально были занижены. Нужно посмотреть эти нормативы, что туда входит», — с экспрессией говорил Алексей Ладыков, отметив, что штатная численность мэрии — 495 человек, «но это с переданными нам государственными полномочиями»: «По сути, «в чистоте» у нас 435 человек. Число полномочий только растет, хорошо, что нам помогают контрольные органы, правительство. Но людей действительно катастрофически не хватает».

«69 млн — это практически на 30% мы должны будем сократить. Это серьезная цифра для нас, поэтому прошу в этом плане посмотреть», — сбавив тон, попросил Ладыков, воспряв от аплодисментов зала, переполненного муниципальными служащими и бюджетниками.

«Хорошо, раздуйте аппарат, ещё 100 человек примите дополнительно, — с сарказмом ивозмущением предложил Михаил Игнатьев. — Тогда для чего вы к власти пришли? Раздуванием аппарата заниматься, или экономикой, политикой, обеспечением повышения качества жизни?». И было от чего: «один из критериев оценки губернатора — раздутость штатов», напомнил Игнатьев.

В завершение встречи глава Чувашии поблагодарил «молодую команду города Чебоксары», у которой «амбиций много», но «иной раз мудрости чуть-чуть надо — тогда будет всё идеально».