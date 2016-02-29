Ярославль, 29 февраля, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Заявление властей Ярославля о том, что доску памяти Борису Немцову на доме, где он жил, установили незаконно и ее следует демонтировать, вызвало бурную реакцию в городе, в том числе у бывших коллег Немцова по Ярославской областной думе. Они высказывают диаметрально противоположные мнения.

«Какие-то нормы, может, и нарушены, но посмотрите, сколько у нас ям на дорогах «незаконных» по городу. Эта табличка мемориальной не является, это скорее малая архитектурная форма. Она одобрена жильцами, никакого ущерба историческому облику города не наносит. Конечно такие комментарии от и.о. мэра Малютина неприятно слышать, тем более на второй день после годовщины убийства Немцова. Понятно, что каждый относится по-разному, но лучше бы от мэрии вообще не выступали, а сделали предписание как сделать по регламенту», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы от партии «Зеленые» Роман Фомичев.

Противоположного мнения придерживается член «Единой России» Андрей Крутиков.

«Это не здорово и не правильно! Если нет решения органа власти — и.о. мэра или муниципалитета, то это действие незаконное. Существует порядок и соответствующая комиссия. Она оценивает заслуги перед Отечеством, законность и незаконность. Так дела не делаются. Если бы те, кто повесили табличку Борису Немцову пошли законным путем, то все бы было правильно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Андрей Крутиков.

Градозащитница Ольга Мазанова, обычно выступающая за соблюдение буквы закона в деле охраны культурного наследия, считает реакцию властей Ярославля излишне жесткой.

«Закон соблюдать надо. Я согласна с тем, что существуют определенные регламенты. Есть комиссия, которая раньше называлась топонимической. Но, на мой взгляд, совсем не обязательно дожидаться 25 лет после смерти, чтобы увековечить память. Табличка красивая и личность уникальная. Борис Немцов боролся с коррупцией. А то получается, у нас памятники легче поставить, чем повесить табличку. За последний год сколько их появилось! И бывшим финансистам у храма Николы Мокрого, и погибшим милиционерам рядом с Юбилейной площадью. И они занимают, порой, больше места, чем положено по регламенту. И никому дела нет, а здесь маленькую табличку сразу заметили. Поэтому, думаю, вопрос о табличке Борису Немцову можно рассмотреть в исключительном порядке», — высказала мнение Ольга Мазанова.

Некоторые таблички в городе также установлены без разрешения городских властей, однако их никто не демонтирует. Например, в честь режиссера и работника культуры Рэма Юстинова на Знаменской башне в центре Ярославля.

На заявление городских властей уже отреагировали социальные сети. Популярность набирает коллаж, где табличка памяти Бориса Немцова помещена рядом с фотографией разбитой городской дороги в городе. Под первой фотографией помещена надпись «незаконно», а под второй — «законно».

Несмотря на категоричное заявление и.о. мэра Ярославля Алексея Малютина, власти Ярославля не собираются демонтировать памятную табличку в ближайшее время.