Ростов-на-Дону, 29 февраля, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Футбольный клуб города Новочеркасска Ростовской области «Митос» возглавил форвард сборной СССР по футболу, бывший игрок «Ростсельмаша» и СКА Сергей Андреев. Наставник уже приступил к работе, накануне провёл первую тренировку. Как сообщается на страничке команды в соцсети «ВКонтакте», договор с тренером подписан официально, передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 февраля.

fk-rostselmash.ru Сергей Андреев

Стоит отметить, что лучший бомбардир Олимпиады-80 Сергей Андреев два года назад был назначен главным тренером ФК «Вардар» из Македонии. Ростовский специалист вывел команду на лидерские позиции в национальном чемпионате и вернул команду в Лигу чемпионов.

Донская команда с нетерпением ждала специалиста такого уровня. В последние годы «МИТОС» показывает не лучшие результаты, играя во втором дивизионе. По итогам первой половины сезона 2015/16 команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице.

«Работы предстоит много, но и времени у нас мало — первая игра уже 27 марта. В силу объективных причин есть определенные проблемы с составом, поэтому будет исходить из того наличия футболистов, которые есть в нашем распоряжении. Нам предстоит провести не так много игр, поэтому считаю, что каждый должен выложиться максимально. Прежде всего, необходимо наладить игру в обороне, а потом уже думать об атаке», — цитирует наставника «Чемпионат-Ростов».

Напомним, что футбольный клуб «МИТОС» до 2009 года участвовал в любительских и региональных соревнованиях. В сезоне-2010 команда вошла в состав первенства второго дивизиона, зона «Юг». В сезоне 2013/14 коллектив дошёл до 1/32 финала Кубка России.