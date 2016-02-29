Ставрополь, 29 февраля, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Ставропольские площадки чемпионата мира по футболу 2018 года будут соответствовать повышенным требованиям безопасности. Такое решение было озвучено 29 февраля на заседании краевой антитеррористической комиссии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

startrm.ru Полиция на стадионе

В Ставропольском крае будут созданы четыре тренировочные площадки, которые будут использоваться при подготовке к мундиалю. Еще на этапе строительных работ или реконструкции на спортивных площадках, местах пребывания команд, зон для болельщиков будут предусмотрены меры для повышения их безопасности.

Отметим, что в прошлом году Международная федерация футбольных ассоциаций утвердила список из 60 баз для подготовки участников чемпионата мира по футболу 2018 года. На Ставрополье будет создано четыре такие базы в городах Железноводск, Кисловодск, Лермонтов и в поселке Иноземцево.

В частности, в Железноводске на базе существующего спортивного стадиона будет построено игровое поле с дренажной системой полива, трибуны, предусмотрены раздевалки, кабинет медицинской помощи, зал для прессы, обустроена автомобильная парковка.

Стоимость реконструкции — около 200 миллионов рублей. Подобные преобразования коснутся и стадионов других населенных пунктов Кавказских Минеральных Вод.

Выбор строительства тренировочных объектов в Ставропольском крае обусловлен близостью к объектам, где будут проводиться основные игры чемпионата.

Напомним, финальная часть 21-го чемпионата мира по футболу ФИФА пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.