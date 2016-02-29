Лондон, 29 февраля, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Великобританию ожидает десятилетие неопределенности, если ее граждане проголосуют за выход из состава ЕС на июньском референдуме. Позицию Даунинг-стрит передает агентство Bloomberg.

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«Неопределенность в течении переговорного этапа может отразиться на финансовых рынках, инвестициях и стоимости фунта, в последствии — на всей экономике и рабочих местах», — говорится в отчете правительства. «Голос за выход из ЕС будет началом, а не концом процесса. Это может привести к десятилетию … неопределенности».

Противники членства в ЕС успокаивают евроскептиков. «Люди не будут впечатлены этой безжалостной кампанией страха», — говорит лидер Палаты общин Крис Грейлинг. «Заявления о том, что на прояснение договора о свободной торговле с ЕС понадобится в два раза больше, чем на выигрывание Второй мировой войны, смехотворно. Есть зона свободной торговли от Исландии до российских границ, и Британия все еще будет ее частью, даже если мы проголосуем покинуть», — говорит агитирующий за выход Британии из ЕС сенатор Грейлинг.