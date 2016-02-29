Ярославль, 29 февраля, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля подготовил решение «О неудовлетворительном содержании объектов улично-дорожной сети города Ярославля», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Проект решения был рассмотрен на заседании комиссии по экономике, муниципальной собственности и развитию города.

Депутаты предлагают признать неудовлетворительной как уборку улиц города, так и ямочный ремонт. При этом работа исполнительной власти трактуется как «недостаточная». Муниципалитет намерен обратиться к правительству региона с просьбой принять кадровые решения в государственном предприятии «Ярдормост», которое является генеральным подрядчиком по уборке улиц города.

«К сожалению, наши надежды на то, что государственное предприятие, выиграв подряд на уборку улиц города, причем с минимальным падением, продемонстрирует и государственный подход к работе, не оправдались», — сказал председатель муниципалитета Павел Зарубин.

Депутат Михаил Халтян обратил внимание мэрии города на снег, который сбрасывают с крыш. Как выяснилось, вывозить его должны собственники зданий, но они заключают договоры на вывоз в единичных случаях. Сброшенный снег зачастую лежит на тротуарах и проезжей части.

«16−17 февраля выпало 110 процентов месячной нормыосадков. Но подрядчик не вывел всю имеющуюся в наличии технику», — сказал заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

По словам Степанова, подрядчику за эту зиму было выдано более 600 различных предписаний и направлено 3 претензии, согласно которым не будут оплачены некачественно выполненные работы на 17 млн рублей. Однако на улицах города по-прежнему не хватает как техники, так и рабочих. Вместо необходимых по нормативам 409 рабочих работает 180 человек. Особенно это заметно в центре города, где большое количество тротуаров и пешеходных зон, которые нужно чистить вручную.

«В центре города ситуация хуже, чем за все последние годы. Тротуары и пешеходные переходы превратились в непреодолимую полосу препятствий», — сказал депутат Антон Голицын.

Директор ГП «Ярдормост» Виктор Лифанов рассказал, что в последние дни предприятие дополнительно привлекло на уборку улиц 60 человек и 10 единиц техники. По словам Лифанова, подрядчик приложит все усилия, чтобы исправить недостатки и не допустить расторжения муниципального контракта. Как сообщало ранее ИА REGNUM, городские власти вручили руководству «Ярдормоста» уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке. Контракт будет расторгнут, если в течение 10 дней не будут устранены все претензии.