Грозный, 29 февраля, 2016, 17:04 — ИА Регнум. В Чечне специальная онлайн-система будет выявлять разжигателей межнациональной и межрелигиозной розни в сети Интернет. С помощью внедряемого в настоящее время проекта будет проводиться мониторинг в соцсетях, с целью обнаружения источников, которые могут быть иметь признаки экстремизма и возбуждать социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, сообщили ИА REGNUM 29 февраля в пресс-службе главы и правительства Чечни.

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Система мониторинга межнациональных отношений будет запущена в Чечне в качестве пилотного проекта. Онразработан российскими специалистами. Как отметил директор департамента печати и информации Миннаца ЧР Ильман Вахидов, установленное программное обеспечение способно обрабатывать в Интернете по ключевым словам 10 тысяч сообщений в секунду. «В случае выявления в отдельном субъекте напряженности, информация незамедлительно передается местным властям. И если меры, принимаемые на региональном уровне, не дают должного результата, к вопросу подключаются федеральные власти», — рассказал директор департамента.

По его словам, система имеет уникальную способность самообучаться. В настоящее время доступ к ней в пилотном режиме предоставлен 50 субъектам РФ.

Напомним, в Чечне действует Концепция государственной национальной политики Чечни, разработанная Министерством по нацполитике, информации и печати ЧР. Концепция представляет собой систему взглядов и принципов деятельности органов госвласти Чечни в сфере национальных отношений. Она утверждена указом главы республики Рамзаном Кадыровым в 2007 году. Это был первый документ, подписанный главой республики в день его инаугурации.