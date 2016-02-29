Скопье, 29 февраля, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Сотни беженцев штурмуют заграждения между Грецией и Македонией, передает репортер Der Spiegel. Группа из 300 иракцев и сирийцев преодолела сегодня полицейские баррикады в местечке Идомени и прорвалась к железнодорожным путям.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы у забора

Беженцы пытались снести баррикады из колючей проволоки. В ответ македонская полиция применила слезоточивый газ. В числе мигрантов есть много женщин и детей. Между тем, полиция начали восстанавливать забор.

Как пишет Spiegel, ситуация на месте «хаотичная»: 300 человек все еще находятся вплотную к заграждению. Они скандируют: «Откройте границы, Откройте границы». Некоторые из мигрантов бросали камни в сотрудников македонской полиции.